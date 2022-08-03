В Испании найдены уникальные гравюры возрастом 14 тысяч лет

Археологи считают, что этот фрагмент поможет нарисовать более полную картину жизни первых поселенцев в северо-восточном регионе Испании.

Археологи из Автономного университета Барселоны обнаружили древние гравюры, возраст которых составляет около 14 000 лет, говорится в заявлении исследователей.

Гравюры эпохи верхнего палеолита были найдены недалеко от города Лерида, примерно в часе езды от Барселоны. Археологи уже некоторое время работают на этом месте, ранее обнаружив частичный скелет женщины, которую исследователи назвали Линья, что является отсылкой к пещере, в которой она была найдена, Cova Gran de Santa Linha.

Согласно радиоуглеродной датировке, гравюры, хотя и была найдены в том же месте, на несколько столетий старше Линьи.

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