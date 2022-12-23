В Китае нашли клад, содержащий полторы тонны древних монет

Более чем тысячелетний клад с ценными бронзовыми монетами раскопали китайские археологи. Он был на глубине всего 50 сантиметров.

На востоке Китая археологи обнаружили клад из полутора тонн бронзовых монет династий Сун (960-1279 гг.н.э) и Тан (618-907 гг. н.э.) и Сун (960-1279 гг.н.э).

Об этом информирует издание Xinhua.

Интересно, что монеты были крепко перевязаны соломенными веревками и размещены аккуратными стопками.

Обнаруженные монеты достаточно хорошо сохранились, и большинство из них имели разборчивые надписи, что указывает на их значительную ценность для дальнейшего изучения.

Археологи обнаружили клад на дне квадратной ямы длиной 1,63 метра, шириной 1,58 метра и глубиной всего 0,5 метра. Большинство монет относятся династии Сун.

Такие клады часто закапывали древние китайцы, намереваясь сохранить драгоценный фарфор, монеты или другие ценности во время разных угроз.

Причем вокруг клада исследователи увидели много колодцев, более 70 штук, что заставило их задуматься, не принадлежало ли место раскопок лагерю с хижинами.

Большинство монет — бронзовые. Несмотря на острую нехватку этого металла, династия Сун длительное время выпускала именно бронзовые монеты, пока в 1127-1279 годах императоры не перешли на более дешевое железо. Но оказалось, что железо было трудно чеканить, и оно быстро ржавело, поэтому власти в конце концов пришли к изобретению бумажных денег.

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