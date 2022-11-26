В Израиле нашли монету с изображением царя, преследовавшего евреев

В Израиле во время обыска дома мужчины, подозреваемого в похищении ценных реликвий, была найдена уникальная монета возрастом 1850 лет. На ней изображен древнегреческий царь Антиох IV, который считался врагом евреев. Об этом пишет Daily Mail.

Похищенное изделие из священного места в Израиле было произведено около 169-164 гг. до н.э. Открытие монеты произошло за несколько недель до первого дня великого праздника – Хануки. Оно охватывает восемь дней. Начинается 18 декабря и завершается вечером 26 декабря. Оно символизирует переосвящение во II в. до н. Второго храма в Иерусалиме. Известно, что первый был разрушен именно Антиохом.

Древнегреческий царь создал на месте святыни алтарь для поклонения греческим богам. Он захватил Иерусалим еще в 167 году до н.э. Кроме того, он осквернил храм, принеся в жертву свинью. Праздник Хануки отмечает победу Маккавеев над войсками именно этого царя. Борьбу возглавлял Маттафия Хасмоней и его сын Иуда. Под их руководством был взят Иерусалим и восстановлена ​​власть. Найденная монета при обыске напоминает о тех трудных временах.

«Курсор» писал ранее, что шекель из чистого серебра, который использовался для торговли в Иерусалиме около 2 тысяч лет назад, в период Второго Храма, был обнаружен в Иерусалиме 11-летней девочкой.

Еще мы писали, что в Шотландии ученые обнаружили средневековые монеты, стоимость которых может составлять сотни тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, что американские следователи вернули Израилю редкую серебряную монету, которая, по их словам, была отчеканена как символ независимости во время Великого восстания против римского гнета в 66-73 годах нашей эры, а столетия спустя была украдена из археологических раскопок в долине Эла.

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