В Китае научились печатать мясо на 3D-принтере

Искусственное или лабораторное мясо производится различными способами, но большинство из них являются дорогостоящими или энергоемкими.

Лабораторное мясо привлекает все большее внимание потребителей. После одобрения в большинстве стран можно начать дешевое и быстрое производство.

Китайские ученые из Университета Цинхуа разработали новую методику производства искусственного или клеточного мяса, которая может применяться в промышленных масштабах.

Они утверждают, что нашли способ сделать этот процесс более дешевым. Техника основана на печати мяса с помощью 3D-принтера.

Сырьем является желатин, который представляет собой скелет мышечных клеток. В лаборатории освоена технология выращивания мясных клеток. 3D-принтер организует компоненты в массу, похожую на натуральное мясо.

Ученые объяснили, что раздельное производство каждого типа клеток делает процесс быстрым и удобным, сокращая время, необходимое для выращивания мяса, в 20 раз.

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