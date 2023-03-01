В Китае обнаружили самый старый туалет в мире

Согласно сообщению CNN, китайские археологи утверждают, что нашли то, что, по их мнению, является старейшим в мире туалетом со смывом. Унитаз и трубу возрастом 2400 лет обнаружили на археологических раскопках в китайском городе Сиань.

Ручной туалет нашли в руинах дворца в Юэяне, который, по мнению исследователей, может относиться к периоду Воюющих царств (424 г. до н.э.) и династии Цинь (221–206 г. до н.э.). Названная исследователями «роскошным туалетом», ванная комната, как полагают, находилась внутри дворца, а труба соединялась с ямой снаружи.

Hey! Do you know what toilets were like 2,000 years ago?

This is the only toilet remains found in the archaeology of Miyagi in China, and it is also the first "flushing" toilet found in China.

#admirablexian#inxian#quicktalkofxianmuseums# pic.twitter.com/KXrejes2vK — IN XI'AN (@in_xi_an) February 20, 2023

Лю Жуй, исследователь из Института археологии Китайской академии социальных наук, который принимал участие в раскопках, сказал в заявлении: «Это первый и единственный туалет со смывом, когда-либо обнаруженный в Китае».

Туалет, вероятно, был зарезервирован для высокопоставленных чиновников в период Воюющих царств и более поздней династии Хань. По мнению исследователей, туалетом мог пользоваться Цинь Сяогун или его отец Цинь Сяньгун.

Лю отметил, что каждый раз, когда пользовались туалетом, слуги, скорее всего, наливали воду в чашу. «Смывной унитаз — конкретное доказательство того значения, которое древние китайцы придавали санитарии», — добавил он.

В настоящее время археологи исследуют образцы почвы, взятые из туалета, чтобы определить, что люди потребляли в то время.

По данным Британской ассоциации хирургов-урологов, до открытия этого туалета считалось, что первый туалет с ручным сливом был изобретен в 16 веке Джоном Харингтоном для королевы Елизаветы I.

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