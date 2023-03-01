В Китае обнаружили самый старый туалет в мире

Согласно сообщению CNN, китайские археологи утверждают, что нашли то, что, по их мнению, является старейшим в мире туалетом со смывом. Унитаз и трубу возрастом 2400 лет обнаружили на археологических раскопках в китайском городе Сиань.
Ручной туалет нашли в руинах дворца в Юэяне, который, по мнению исследователей, может относиться к периоду Воюющих царств (424 г. до н.э.) и династии Цинь (221–206 г. до н.э.). Названная исследователями «роскошным туалетом», ванная комната, как полагают, находилась внутри дворца, а труба соединялась с ямой снаружи.
Лю Жуй, исследователь из Института археологии Китайской академии социальных наук, который принимал участие в раскопках, сказал в заявлении: «Это первый и единственный туалет со смывом, когда-либо обнаруженный в Китае».
Туалет, вероятно, был зарезервирован для высокопоставленных чиновников в период Воюющих царств и более поздней династии Хань. По мнению исследователей, туалетом мог пользоваться Цинь Сяогун или его отец Цинь Сяньгун.
Лю отметил, что каждый раз, когда пользовались туалетом, слуги, скорее всего, наливали воду в чашу. «Смывной унитаз — конкретное доказательство того значения, которое древние китайцы придавали санитарии», — добавил он.
В настоящее время археологи исследуют образцы почвы, взятые из туалета, чтобы определить, что люди потребляли в то время.
По данным Британской ассоциации хирургов-урологов, до открытия этого туалета считалось, что первый туалет с ручным сливом был изобретен в 16 веке Джоном Харингтоном для королевы Елизаветы I.
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