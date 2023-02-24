Израильские археологи обнаружили зарплатную ведомость древнеримского легионера

Обнаруженный папирус относится к периоду Первой иудейской войны, когда евреи подняли восстание против владычества Рима.

Израильские археологи во время раскопок древней крепости Масада, расположенной у юго-западного побережья Мертвого моря, обнаружили редкий древнеримский папирус. Он представляет собой зарплатную ведомость римского легионера, относящуюся к 72 году нашей эры.

Об этом сообщает портал Русский еврей.

Отмечается, что в тексте содержится подробная информация о выплатах за два периода, а также о вычетах. Как сообщает Управление древностей Израиля, расходы легионера, судя по документу, едва не превысили все жалование.

Обнаруженный папирус относится к периоду Первой иудейской войны, когда евреи подняли восстание против владычества Рима. По данным исследователей, этот документ представляет собой наиболее хорошо сохранившийся древнеримский папирус, найденный в Масаде.

Более того, это всего лишь одна из трех зарплатных ведомостей римских легионеров, обнаруженных на территории всей Империи. Исследователи также привели некоторые подробности о расходах этого человека. Так, часть его жалования удержали за сапоги, тунику, а также корм для лошади.

Как сообщал Курсор, в Освенциме (Польша) археологи нашли деревянную микву, построенную 300 лет назад.

Миква — это водный резервуар, используемый для ритуального погружения для достижения ритуальной чистоты в иудаизме. Традиционные методы строительства миквы основаны на правилах, изложенных в Торе и в классической раввинистической литературе.

В тексте описывается, как миква должна быть подключена к природному источнику или колодцу с природной водой и, таким образом, может питаться реками и озерами, источником которых являются природные источники. Цистерна, наполненная дождевой водой, также может использоваться в качестве источника воды для миквы, если вода никогда не собирается в сосуд.

Также Курсор информировал о том, что археологи обнаружили двери древнего дворца в Ираке.

Ранее Курсор писал, что в Египте обнаружили древнейшую в мире карту звездного неба.