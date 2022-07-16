Обнаружен странный радиосигнал из глубокого космоса

05:17, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Новый радиосигнал из глубокого космоса снова бросает вызов нашему пониманию этих загадочных явлений.

Мало того, что этот новый быстрый радиовсплеск, названный FRB 20191221A, является еще одним чрезвычайно редким ретранслятором, он даже не такой быстрый: радиовспышки, полученные через межгалактическое пространство, длятся три секунды, что примерно в 1 000 раз дольше, чем в среднем. Однако всплески излучения более высокой интенсивности происходят каждые 0,2 секунды в течение этих трех секунд, чего никогда раньше не было в быстрых радиовсплесках.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Обнаружение было сделано детектором CHIME в декабре 2019 года, и ученые сразу поняли, что они наткнулись на что-то очень необычное.

«Это было необычно. Это было не только очень долго, около трех секунд, но и периодические пики, которые были удивительно точными, и как сердцебиение — бум, бум, бум. Это первый раз, когда сам сигнал является периодическим», — сказал астрофизик Даниэле Мичилли из Института астрофизики и космических исследований Кавли Массачусетского технологического института.

Быстрые радиовсплески — одна из самых захватывающих современных космических загадок. Это чрезвычайно мощные всплески излучения в радиодиапазоне, которые вспыхивают из межгалактического пространства за очень короткий промежуток времени — обычно длительностью в миллисекунды. В течение этого короткого промежутка времени всплеск излучает столько же энергии, сколько 500 млн Солнц.

Большинство быстрых радиовсплесков вспыхивают только один раз, и с тех пор о них ничего не слышно. Их невозможно предсказать. Гораздо реже повторяющиеся сигналы принимаются из одной точки неба. Это повторяющиеся быстрые радиовсплески. Поскольку они повторяются, ученые могут направить телескоп на небо и изучить сигналы более подробно. Однако неясно, отвечает ли один и тот же механизм за все быстрые радиовсплески.

«CHIME обнаружил множество быстрых радиовсплесков с различными свойствами. Судя по свойствам этого нового сигнала, мы можем сказать, что вокруг этого источника есть облако плазмы, которое должно быть крайне активное», — сказал Мичилли.

Есть только одна проблема: хотя неясно, как далеко пролетел FRB 20191221A, он, вероятно, пришел из другой галактики, и его вспышка кажется более чем в миллион раз ярче, чем магнетары и пульсары в нашей собственной галактике.

«Во Вселенной не так много вещей, которые излучают строго периодические сигналы. Примерами, которые мы знаем в нашей собственной галактике, являются радиопульсары и магнетары, которые вращаются и производят лучевое излучение, подобное маяку», — объяснил Мичилли.

Команда надеется, что они могут поймать еще несколько вспышек из загадочного источника FRB 20191221A, чтобы сузить круг источников и причин, по которым он может быть вызван. В свою очередь, это может помочь нам лучше понять нейтронные звезды.

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Автор материала:
Таня Нати
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