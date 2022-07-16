Обнаружен странный радиосигнал из глубокого космоса

Мало того, что этот новый быстрый радиовсплеск, названный FRB 20191221A, является еще одним чрезвычайно редким ретранслятором, он даже не такой быстрый: радиовспышки, полученные через межгалактическое пространство, длятся три секунды, что примерно в 1 000 раз дольше, чем в среднем. Однако всплески излучения более высокой интенсивности происходят каждые 0,2 секунды в течение этих трех секунд, чего никогда раньше не было в быстрых радиовсплесках.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Обнаружение было сделано детектором CHIME в декабре 2019 года, и ученые сразу поняли, что они наткнулись на что-то очень необычное.

«Это было необычно. Это было не только очень долго, около трех секунд, но и периодические пики, которые были удивительно точными, и как сердцебиение — бум, бум, бум. Это первый раз, когда сам сигнал является периодическим», — сказал астрофизик Даниэле Мичилли из Института астрофизики и космических исследований Кавли Массачусетского технологического института.

Быстрые радиовсплески — одна из самых захватывающих современных космических загадок. Это чрезвычайно мощные всплески излучения в радиодиапазоне, которые вспыхивают из межгалактического пространства за очень короткий промежуток времени — обычно длительностью в миллисекунды. В течение этого короткого промежутка времени всплеск излучает столько же энергии, сколько 500 млн Солнц.

Большинство быстрых радиовсплесков вспыхивают только один раз, и с тех пор о них ничего не слышно. Их невозможно предсказать. Гораздо реже повторяющиеся сигналы принимаются из одной точки неба. Это повторяющиеся быстрые радиовсплески. Поскольку они повторяются, ученые могут направить телескоп на небо и изучить сигналы более подробно. Однако неясно, отвечает ли один и тот же механизм за все быстрые радиовсплески.

«CHIME обнаружил множество быстрых радиовсплесков с различными свойствами. Судя по свойствам этого нового сигнала, мы можем сказать, что вокруг этого источника есть облако плазмы, которое должно быть крайне активное», — сказал Мичилли.

Есть только одна проблема: хотя неясно, как далеко пролетел FRB 20191221A, он, вероятно, пришел из другой галактики, и его вспышка кажется более чем в миллион раз ярче, чем магнетары и пульсары в нашей собственной галактике.

«Во Вселенной не так много вещей, которые излучают строго периодические сигналы. Примерами, которые мы знаем в нашей собственной галактике, являются радиопульсары и магнетары, которые вращаются и производят лучевое излучение, подобное маяку», — объяснил Мичилли.

Команда надеется, что они могут поймать еще несколько вспышек из загадочного источника FRB 20191221A, чтобы сузить круг источников и причин, по которым он может быть вызван. В свою очередь, это может помочь нам лучше понять нейтронные звезды.

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