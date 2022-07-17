В Китае ученые обнаружили следы тысяч динозавров

Впервые эксперты обратили внимание на уникальные окаменелости весной 2020 года, когда они были найдены на склоне твердой скалистой горы.

Группа палеонтологов, работающая в северной китайской провинции Хэбэй с 2020 года, уже обнаружила около 4300 следов динозавров, живших 150 миллионов лет назад.

Окаменелости были найдены на довольно большой территории площадью более 900 квадратных метров. Участок расположен в районе Сюаньхуа недалеко от города Чжанцзякоу. Слои породы, в которых были найдены следы динозавров, невероятно древние. Их примерный возраст достигает 150 миллионов лет.

Впервые эксперты обратили внимание на уникальные окаменелости весной 2020 года, когда они были найдены на склоне твердой скалистой горы. Некоторые следы имели круглую форму. Кроме того, палеонтологи также обнаружили невероятно большие следы когтей, которые были отпечатками лап гигантских доисторических существ.

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