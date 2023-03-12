В марте можно будет наблюдать уникальное небесное явление

Названы время и даты, когда нужно быть внимательным.

В марте население Земли может наблюдать ночью уникальную небесную пирамиду, также известную как зодиакальный свет.

Об этом сообщает Space.

Это явление можно будет увидеть в ночное время в период с 10 по 21 марта. Зодиакальный свет является отражением солнечного света частицами пыли между Солнцем и Землей. Поймать зодиакальный свет будет непросто, но считается возможным.

По словам ученых, небесная пирамида слабая, а потому ее можно заметить лишь на ночном небе, ограниченном от светового загрязнения как искусственного, так и природного. Наблюдать за этим феноменом можно будет лишь в течение около 90 минут, начиная спустя 90 минут после заката. Зодиакальный свет можно проследить визуально вдоль эклиптики, начиная примерно с 30 градусов от Солнца и заканчивая примерно 90 градусами от звезды.

Если будут благоприятные обстоятельства, то люди могут заметить полосу света, тянущуюся от горизонта на запад и идущую по воображаемой восточной линии. Ее называют «эллиптика» – видимая траектория, прокладывающаяся солнцем через небо.

Считается, что зодиакальный свет исходит от обломков, оставленных в Солнечной системе кометами семейства Юпитера. Эти ледяные тела представляют собой кометы с коротким периодом обращения вокруг Солнца менее 20 лет. Они названы в честь газового гиганта, потому что именно гравитационное влияние Юпитера, крупнейшей планеты Солнечной системы, определяет их орбиты.

Когда эти кометы проходят близко к Солнцу, излучение нашей звезды нагревает их и заставляет сбрасывать частицы пыли и льда, которые затем задерживаются вокруг Солнца. Этот материал обычно можно увидеть в характерных «хвостах», которые растут у комет, и в свечении, которое их окружает, известном как кома.

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