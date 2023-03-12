Вулкан «Судного дня» может вскоре взорваться: ученые рассказали, к чему это приведет

В Индонезии власти всерьез обеспокоены тем, что вулкан «Судного дня» вскоре взорвется, потому что11 марта извергся горячий дым над окрестностями.

Об этом сообщает Lad Bible.

Гора Мерапи, расположенная на границе между провинцией Центральная Ява и особым регионом Джокьякарта, Индонезия, является самым активным вулканом в стране. Он составляет часть Тихоокеанского огненного кольца, пояса в форме подковы вокруг края Тихого океана, где часты вулканическая активность и землетрясения.

Ученые давно опасаются крупного извержения на Мерапи. По мнению исследователей из Кембриджского университета, это может вызвать вулканическую зиму на земле и привести к экономическому коллапсу.

Обеспокоенность вновь стала актуальной вчера, когда примерно в 12:00 по местному времени взорвался вулкан, подняв на расстояние до 7 км горячие облака горных пород, лавы и газа. Индонезийский центр исследований и разработок технологий геологических катастроф (BPPTKG) наблюдал за потоком лавы и отслеживало состояние сейсмичности в регионе.

В настоящее время основными факторами риска являются лавовые лавины и горячие облака, стекающие с Мерапи в реки, включая Бойонг, Бедог, Красак и Бебенг. Общественность уже призвали не проводить никаких мероприятий в потенциально опасных зонах и опасаться пепла и лавы вокруг вулкана.

В BBPTKG утверждают, что, если произойдет значительное изменение активности, статус вулкана будет немедленно пересмотрен. Также рассматривается вариант эвакуации жителей некоторых регионов.

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