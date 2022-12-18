В Мексике обнаружена самая большая пирамида в мире

Пирамида древних ацтекских племен была обнаружена в огромном кургане, сверху которого конкистадоры установили свою церковь.

Пирамида Чолула расположена на месте одного из самых главных городов империи ацтеков — Теночтитлана. Численность населения города превышала 100 000 человек. Город был настолько важным и священным, что ацтеки построили в нем пирамиды практически на каждый день года.

Об этом информирует Arkeonews.

Великая пирамида Чолула считается самым большим памятником, когда-либо построенным на Земле. Ее основание в четыре раза превышает размер Великой пирамиды Гизы.

Высота Чолула, которую местные жители называют Тлачиуальтепетль (искусственная гора), имеет высоту около 66 метров и ширину 450 метров. Археологи считают, что таинственный комплекс был построен около 300 г. до н.э., но пока они не смогли определить, кто именно его построил.

Великая пирамида Чолулы, представляет собой рукотворное сооружение, построенное 2400 лет назад, расположенное в Мексике, и испанская армия чудом упустила его из виду во время вторжения в 1519 году.

В 1519 году испанец Эрнан Кортес и его люди вошли в город и уничтожили более 10% населения, а на вершине пирамиды построили крошечную церковь.

Пирамида, кстати, может похвастаться самым длительным пребыванием людей в любом здании, чему способствовал ее испанский церковный чепец. Некоторые считают, что это было сделано специально, чтобы сохранить историю здания. До испанского завоевания это была важная святыня, посвященная поклонению горам и богу дождя.

В настоящее время город вновь обрел свою пирамиду, которую можно осмотреть через многокилометровые туннели, построенных в начале XX века. Спустя почти 500 лет после колониального завоевания город столкнулся с новой угрозой: туристами.

На самом деле Чолула является одним из важнейших мест паломничества в Мексике и привлекает сотни тысяч людей во время ежегодного фестиваля.

Согласно легенде, когда прибыли конкистадоры, местные жители засыпали ценный храм собственной землей. Хотя это могло произойти и случайно. Это связано с тем, что самая большая в мире пирамида сделана из глины.

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