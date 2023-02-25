В NASA узнали, как Венера теряет тепло

На Венере нет тектонических плит, поэтому вопрос в том, как планета теряет тепло и какие процессы формируют ее поверхность, до сих пор остается открытым.

Ученые Американского космического агентства Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выяснили, что Венера может терять тепло из-за геологической активности в регионах, называемых коронами. Это сродни ранней тектонической активности на Земле.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что наша планета имеет горячее ядро, нагревающее окружающую мантию, которая переносит это тепло в твердый внешний слой Земли, или литосферу. Затем тепло уходит в космос, охлаждая верхнюю часть мантии. Этот процесс удерживает в движении мозаику подвижных плит. На Венере нет тектонических плит, поэтому вопрос в том, как планета теряет тепло и какие процессы формируют ее поверхность, до сих пор остается открытым.

В начале 1990-х годов космический корабль «Магеллан» наблюдал за геологическими участками Венеры, называемыми коронами. Сейчас исследователи проанализировали его данные и узнали, что короны обычно расположены там, где литосфера планеты самая тонкая и активная.

«Подобно тому, как тонкая простыня пропускает больше тепла, чем толстая, тонкая литосфера позволяет выходить из недр планеты большему количеству тепла. Обычно в местах с усиленным потоком тепла усиливается вулканическая активность», — отметили в NASA.

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