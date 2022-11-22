В небе над Канадой зафиксировали необычный метеорит

Огненный летающий шар составлял в диаметре около метра и упал с неба над Ниагарой.

Канадским ученым удалось запечатлеть пролет небесного тела по ночному небу над Онтарио.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство в Twitter.

Отмечается, что это всего лишь шестой случай в истории, когда объект был зафиксирован до столкновения с землей. Огненный летающий шар получил название #C8FF042 и составлял в диаметре около метра.

«Объект диаметром 1 м упал с неба над Ниагарой, превратившись в безопасный огненный слой», – говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, упавший в Англии метеорит наконец-то поможет поставить точку в споре о том, откуда вода появилась на Земле. Камень размером с баскетбольный мяч упал в городе Винчкомб еще в прошлом году.

Исследователи установили, что метеориту примерно 4,6 млрд лет. Оказалось, что в метеорите была вода почти такая же по составу, как и та, что на нашей планете. Теперь ученые полагают, что вода на планету попала из космоса.

Миллиарды лет назад многие упавшие на Землю метеориты принесли на себе Н2О. С течением времени жидкости накопилось так много, что образовались целые океаны. Это и способствовало появлению жизни на планете.

Ранее Курсор писал, что ученые нашли новый способ разгадать тайны Вселенной. Официально открыт первый детектор темной материи в Южном полушарии.