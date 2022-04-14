В Норвегии археологи нашли древнеримскую сандалию

На горном склоне Норвегии на высоте двух тысяч метров археологи обнаружили находку исторического значения. Древнеримская сандалия была найдена в ходе раскопок ученых, что само по себе крайне интересно, поскольку среди снегов открытая обувь римских завоевателе воспринимается довольно необычно, а римляне в холодных широтах обычно носили кожаную обувь или обувь из шкуры животных.
О находках на раскопках горного перевала Horse Ice Patch (Норвегия) рассказал археолог Эспен Финстад.
Вместе с сандалией были обнаружены древки стрел, корм из листьев для лошадей и конский навоз.
Исследования показали, что найденные экспонаты датируются с 567 по 979 год, относясь к временам викингов. А сам маршрут, как сообщают археологи, римляне использовали с 200-х до конца 900-х годов.
Финстад сообщил о выделении трех постоянных маршрутов. Первый вел к летним домашним хозяйствам Нето, известных в XVII веке. Второй и третий маршруты вели к западному побережью, к Согне-фьорду.
По мнению ученых, у древних людей была какая-то постоянная цель для путешествий в этот район. Они могли торговать с местными жителями или проводить натуральные обмены товарами.
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