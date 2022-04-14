В Норвегии археологи нашли древнеримскую сандалию

Проведение раскопок на горном перевале Норвегии на высоте двух тысяч метров натолкнули археологов на торговые маршруты древних римлян. Они обнаружили римскую сандалию, датируемую

На горном склоне Норвегии на высоте двух тысяч метров археологи обнаружили находку исторического значения. Древнеримская сандалия была найдена в ходе раскопок ученых, что само по себе крайне интересно, поскольку среди снегов открытая обувь римских завоевателе воспринимается довольно необычно, а римляне в холодных широтах обычно носили кожаную обувь или обувь из шкуры животных.

О находках на раскопках горного перевала Horse Ice Patch (Норвегия) рассказал археолог Эспен Финстад.

Вместе с сандалией были обнаружены древки стрел, корм из листьев для лошадей и конский навоз.

Исследования показали, что найденные экспонаты датируются с 567 по 979 год, относясь к временам викингов. А сам маршрут, как сообщают археологи, римляне использовали с 200-х до конца 900-х годов.

Финстад сообщил о выделении трех постоянных маршрутов. Первый вел к летним домашним хозяйствам Нето, известных в XVII веке. Второй и третий маршруты вели к западному побережью, к Согне-фьорду.

По мнению ученых, у древних людей была какая-то постоянная цель для путешествий в этот район. Они могли торговать с местными жителями или проводить натуральные обмены товарами.

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