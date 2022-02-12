Норвегия отменит большинство ограничений, связанных с пандемией

Премьер-министр Норвегии заявил, что пандемия больше не страшна гражданам страны, так как Омикрон не вызывает серьезных осложнений, а уровень вакцинации в стране невероятно высок.

Норвегия отменит почти все оставшиеся меры по ограничению доступа к COVID-19, поскольку высокий уровень коронавирусных инфекций вряд ли поставит под угрозу медицинское обслуживание, заявил в субботу премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Скандинавская страна, которая сняла большинство ограничений 1 февраля, сохранит некоторые ограничения для арктического архипелага Шпицберген.

«Мы отменяем почти все меры по борьбе с коронавирусом», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Йонас Гар Стоере.

«Пандемия коронавируса больше не представляет серьезной угрозы для здоровья большинства из нас. Вирус омикрон вызывает гораздо менее серьезные заболевания, и мы хорошо защищены вакцинами».

Норвежцам больше не нужно будет держаться на расстоянии не менее одного метра друг от друга или носить маски в местах скопления людей. Отмена этих мер означает, что ночные клубы и другие пострадавшие развлекательные заведения могут возобновить работу в полном объеме.

Курсор ранее писал, что FDA одобрило новый препарат для лечения COVID-19. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Eli Lilly против коронавируса. Использование было одобрено для людей в возрасте 12 лет и старше, которые подвержены риску серьезного заболевания.

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