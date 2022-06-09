В новый мощный телескоп NASA врезался микрометеороид

JWST представляет собой невероятно мощный космический телескоп нового поколения, предназначенный для того, чтобы заглянуть в самые дальние уголки Вселенной.

Новая мощная космическая обсерватория NASA, космический телескоп Джеймса Уэбба, столкнулся с более крупным, чем ожидалось, микрометеороидом в конце мая, что привело к заметному повреждению одного из 18 сегментов главного зеркала космического корабля.

NASA’s new powerful space telescope gets hit by larger than expected micrometeoroid https://t.co/fIikQ6oEDs pic.twitter.com/MwJiiK83Fn — The Verge (@verge) June 9, 2022

Столкновение означает, что команде миссии придется скорректировать искажение, вызванное ударом, но NASA заявляет, что телескоп «по-прежнему работает на уровне, превышающем все требования миссии».

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба NASA, или JWST, представляет собой невероятно мощный космический телескоп нового поколения агентства, предназначенный для того, чтобы заглянуть в самые дальние уголки Вселенной и заглянуть в прошлое к звездам и галактикам, которые образовались сразу после Большого взрыва.

На его строительство у NASA ушло почти 10 миллиардов долларов, а на его завершение ушло более двух десятилетий.

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