Палеонтологи сделали важное открытие, обнаружив генетический материал в столь древних отложениях.

Исследователи по всему миру находят останки древних животных, изучают их и извлекают ДНК, чтобы расширить наше понимание эволюции и родства между древними и современными видами. Недавно палеонтологам удалось обнаружить генетический материал в окаменелостях черепахи, возраст которых составляет 6 миллионов лет.

Об этом сообщает Reuters.

Это редкий случай, когда ДНК выявили в столь древних отложениях. Ученые говорят, что окаменелости, в частности панцирь, были найдены на карибском побережье Панамы в 2015 году и в них хорошо сохранились клетки-остеоциты, которые отреагировали на химический раствор. Это позволило исследователям распознать наличие остатков ДНК - молекулы, которая несет генетическую информацию.

Палеонтолог Эдвин Каден отметил, что пока ученым не удалось извлечь ДНК из древней черепахи, которая была близка к таким морских видам, как Кемпе и Оливковая, они только смогли распознать наличие его следов в ядрах.

"Курсор" писал ранее, что в испанском муниципалитете Морелья ученые во время раскопок обнаружили останки ранее неизвестного крупного динозавра, который населял нашу планету около 122 миллионов лет назад.

Еще мы писали, что в Бразилии нашли хорошо сохранившуюся окаменелость хищника в возрасте 265 млн лет, который жил еще до динозавров.

Напомним, что исследователям из Китая и Великобритании удалось обнаружить окаменелости двух древних ихтиозавров рода хупехзухий, которые обитали в водах нашей планеты около 249-247 миллионов лет назад.

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