В пещерах на Гавайях обнаружены загадочные формы жизни

На острове Гавайи ученые нашли популяции новых микробов, которые обитают в геотермальных пещерах, лавовых трубах и вулканических жерлах.

Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Исследователи отметили, что эти отложения сформировались 65-800 лет назад и практически не получают солнечного света. Кроме того, в них могут присутствовать ядовитые газы. Но их населяет большое разнообразие неизвестных науке бактерий.

Исследователи взяли образцы матов в 2006-2009 годах, а затем повторно в 2017-2019 годах. Их анализ позволил обнаружить гораздо больше уникальных форм жизни, чем ожидалось. Когда исследователи секвенировали 70 образцов для одного гена РНК, обычно используемого для определения микробного разнообразия и численности, они не смогли сопоставить какие-либо результаты с известными родами или видами, по крайней мере, с высокой степенью достоверности. По словам исследователей, это свидетельствует о том, что эти пещеры являются малоизученными разнообразными экосистемами.

В последние годы подземные микробы привлекают все больше внимания, поскольку они обитают в условиях, похожих на марсианские. Но, по последним оценкам, нам неизвестно еще 99,9% микробов, поэтому их иногда еще называют «темной материей».

Отмечается, что несколько классов бактерий, таких как Chloroflexi и Acidobacteria, существовали почти во всех местах, независимо от возраста. Ученые назвали их «хабовыми» бактериями, поскольку они объединяют другие микробы. Вероятно, что Chloroflexi могут выступать в роли источников углерода в экосистеме, используя световую энергию в относительно темных условиях.

Вместе с тем пока это только предположения. Ученые секвенировали только один ген, а значит, не могут сказать, какова роль конкретного микроба в сообществе.

«Курсор» писал ранее, что химики создали реактивное топливо с помощью бактерий.