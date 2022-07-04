Химики создали реактивное топливо с помощью бактерий

Исследователи нашли способ производства альтернативного топлива для реактивных двигателей с помощью необычной молекулы, образующейся в процессе метаболизма бактерий.

Исследователи использовали бактерии для производства биотоплива с высокой теплотворной способностью и высокой энергией. Его можно использовать в авиации, судоходстве и космических ракетах.

Исследователи нашли способ производства альтернативного топлива для реактивных двигателей с помощью необычной молекулы, образующейся в процессе метаболизма бактерий, распространенных в почве. Ученые описывают синтез циклопропанового топлива с чистой теплотворной способностью более 50 МДж/л.

Химики объясняют, что реактивные двигатели требуют высокоэнергетического топлива. При воспламенении он выделяет огромное количество энергии. Углеводороды, богатые циклическими молекулами, используются в аэронавтике и космосе. Циклопропаны способны накапливать большую часть энергии, но эти молекулы трудно получить путем органического синтеза.

Ученые обнаружили, что необходимые соединения производятся актинобактериями стрептомицетами. В процессе метаболизма этих микроорганизмов глюкоза превращается в треугольные углеродные «кольца», которые придают топливу взрывчатые свойства.

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