В Польше женщина предстанет перед судом за то, что наябедничала на мужа

Полиция города Острув-Мазовецка (Польша) получила вызов от 37-летней женщины, которая сообщила о ссоре, якобы спровоцировал ее партнер.

Как сообщает портал in Poland, когда полицейские прибыли на место, заявительница не смогла пояснить адекватную причину вызова. Она лишь сообщила, что ее 45-летний сожитель отказался помогать ей с приготовлением ужина.

Правоохранители проверили женщину на алкотестере. В ее организме было обнаружено более 0,5 промилле алкоголя. Мужчина сообщил полицейским, что не знает, почему его сожительница обратилась в полицию.

В итоге правоохранители сообщили женщине, что за безосновательный вызов она будет отвечать перед судом.

Как сообщал Курсор, астрологи назвали знаки Зодиака, с которыми крайне сложно жить вместе. Так, львы достаточно капризны и эгоистичны. Они не умеют идти на компромисс и признавать свою неправоту. Кроме того, Львы просто обожают излишнюю похвалу в свой адрес, а если ее не получают регулярно, то приходят в уныние. Несогласных с их точкой зрения представители знака долго терпеть не будут, особенно в отношениях.