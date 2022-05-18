В редкой стамбульской гробнице нашли кремированные останки возрастом 2300 лет

Археологи говорят, что они никогда прежде не видели такой кремационной гробницы эллинистического периода. Так, некоторые кости человека уцелели, несмотря на то, что они, вероятно, были подожжены.

Кремированные останки были обнаружены археологами в Стамбуле в том, что они называют редко находимой гробницей, сообщило агентство Anadolu.

Кирпичной гробнице 2300 лет.

Тело, которое, как полагают, было подожжено, было обнаружено во время продолжающихся археологических раскопок на известном железнодорожном вокзале Хайдарпаша в стамбульском районе Кадыкёй. Во время захоронения этот район был известен как Халкидон, процветающий город эллинистического периода. Археологи также нашли внутри терракотовый кубок и флакон духов.

Рахми Асал, директор Стамбульского археологического музея, сказал Anadolu, что открытие может привести к более ценным выводам.

«Это очень ценно. Это одна из старейших находок в этом районе», — сказал он, добавив, что «я никогда не видел такой кремационной гробницы эллинистического периода».

Асал имел в виду тот факт, что некоторые кости человека уцелели, несмотря на то, что они, вероятно, были подожжены.

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