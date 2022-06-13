В россии расследуют появление НЛО

Глава космического агентства сказал, что ему известно об отчетах об неопознанных летающих объектах (НЛО), предоставленных пилотами, и что эти отчеты часто возвращались после испытательных полетов.

Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства «роскосмос»*, заявил, что российские официальные лица проводят исследования сообщений об НЛО.

Об этом сообщает News Week.

Рогозин, что 99,9 процента всех сообщений впоследствии были идентифицированы как «атмосферные и другие физические явления», но также посчитали, что «мы можем быть объектом некоторого внешнего наблюдения».

«Мы можем изучать бактерии, но нас также можно изучать точно так же, как бактерии», — добавил он.

Его комментарии прозвучали на фоне шквала новостей об НЛО из Соединенных Штатов, где официальные лица придерживаются более прозрачного подхода к этой теме. Начальники министерства обороны говорят, что хотят более серьезно относиться к сообщениям об НЛО, поскольку они потенциально представляют угрозу национальной безопасности.

Рогозин заявил: «Если говорить о конкретных фактах так называемых наблюдений НЛО, которые могли иметь место на Земле на протяжении всей истории человечества, о которых говорит НАСА, я хотел бы сказать, что эти исследования проводились и проводятся нашей российской академией наук, в том числе. Факты собираются и проверяются».

Он сказал, что в прошлом связывался с НАСА, чтобы обсудить сообщения об НЛО, и что официальные лица также придерживались мнения, что имело место «внешнее наблюдение» за полетами. Директор роскосмоса добавил, что некоторые пилоты достали карандаш и бумагу, чтобы зарисовать увиденное, но конкретных случаев он не описал.

Кроме того, наш сайт писал, что космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого. Астрономы называют космическим рассветом тот период в истории ранней Вселенной, когда зажглись первые звезды и свет начал распространяться в пространстве. Этот период последовал за так называемыми Темными веками. Первые звезды были очень массивными и недолговечными, потому что они постоянно взрывались.

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