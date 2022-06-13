Украинские военные показали эффектные кадры уничтожения российских Градов

Украинские бойцы с помощью гаубиц М777 уничтожили РСЗО, из которых войска рф обстреливали Северодонецк. Кадры разлетелись по соцсетям.

Украинские военные выложили в сеть кадры уничтожения трех вражеских РСЗО БМ-21 Град в Луганской области.

Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВСУ.

Отмечается, что во время разведки тылов противника на Северодонецком направлении были обнаружены несколько установок, которые войска рф* применяли для обстрелов Северодонецка и позиций ВСУ.

Координаты вражеских машин были переданы артиллеристам Нацгвардии — воинам гаубических расчетов М777.

В результате украинские бойцы точным огнем уничтожили три из четырех установок вражеских РСЗО. Еще один Град в результате обстрела был поврежден.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!