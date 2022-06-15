Ученые раскрыли удивительные тайны Млечного Пути

Это уже третья миссия по сбору данных, предпринятая космической обсерваторией, расположенной на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли до Солнца

Космический телескоп Gaia с поразительной точностью выявил новые данные о почти двух миллиардах звезд в Млечном Пути.

Представляя результаты работы Gaia, одного из флагманских космических телескопов ЕКА, запущенного в 2013 году, генеральный директор ЕКА Йозеф Асбахер сказал: «Это прекрасный день для астрономии, который открывает двери для новых открытий о Вселенной и нашей галактике».

Это уже третья миссия по сбору данных, предпринятая космической обсерваторией, расположенной на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли до Солнца, для составления карты нашей галактики во всех ее измерениях, чтобы понять ее происхождение, структуру и динамику.

Миссия Gaia, оснащенная двумя телескопами и фотодатчиком с разрешением в один миллиард пикселей, сканирует крошечную часть, до 1%, звезд в нашей галактике на расстоянии 100 000 световых лет и за ее пределами.

И цифры, обнародованные в понедельник, были поразительны: анализируя данные, отправленные на Землю, в течение 34 месяцев, Gaia смогла предоставить информацию о более чем 1,8 миллиардах звезд.

Миссия предоставляет беспрецедентный набор деталей, в том числе 220 миллионов спектров, что позволит впервые оценить массу, цвет, температуру и возраст звезд. Он также представляет 2,5 миллиона новых химических структур, ДНК, которая говорит нам, где рождаются звезды, и их путешествие по галактике.

Gaia также предоставляет данные о 35 миллионах лучевых скоростей, измеряя их передачу и обеспечивая новое понимание движений в Млечном Пути.

Ранее наш сайт писал, что космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого. Ученые считают, что космический рассвет начался примерно через 250-350 миллионов лет после Большого взрыва. Появились не только первые звезды, но и первые галактики.

Кроме того, Курсор сообщал, что астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе.

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