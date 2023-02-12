В сети показали талантливых тюленей, которые поют популярные песни

«Поющие» животные — это всегда очень мило и трогательно, хотя они и не могут петь по-настоящему. Но любая попытка воспроизвести услышанные звуки, а уж тем более мелодии, это достойно восхищения, как минимум, в отношении дрессировщика. Недавно сеть умилили тюлени, которые повторяли мелодии известных композиций.

Подробнее об этом информирует woman24.

Застенчивые тюленчики уже научились «напевать» мотивы «Звездных войн», а также «Гарри Поттер», «Розовая пантера» и «Пираты Карибского моря». Сообщается, что ученые из Университета святого Эндрю в Шотландии научили животных подражать мелодии и тональности.

За тремя представителями вида следили с тех пор, как они только появились на свет. Ученые хотели узнать, какие естественные звуки они способны воспроизводить. И все для того, чтобы лучше разобраться в эволюции голосовой обучаемости и использовать эти данные для решения проблем с речью у людей. Но потом исследователи смогли научить животных повторять новые мелодии.

Однако один тюленчик, которого назвали Зола, оказался особенно способным. Он смог воспроизвести целых 10 нот из всемирно известной саги «Звездные войны» и «напеть» колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star.

Ранее «Курсор» информировал, что какие животные считаются самыми заядлыми алкоголиками. Некоторые из них способны пить гораздо больше, чем даже люди. Например, слоны, при их массивности, не имеют гена для метаболизма алкоголя, а хомяки, наоборот, особенно склонны к потреблению алкоголю.

Напоминаем, что какие популярные угощения опасны для домашних животных. Некоторые продукты часто находятся на столе у хозяев, и они по доброте душевной делятся со своими питомцами, а делать этого категорически нельзя, так как такие продукты способны создать проблемы со здоровьем животного.