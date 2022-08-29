В сети появилось уникальное видео передвижения детеныша ходячей акулы

Эполетная акула живет на мелководье и во время приливов может пройти десятки метров в поисках глубокой воды.

Некоторые акулы могут «ходить», и исследователи недавно обнаружили, как один из этих необычных видов акул ходит маленькими шажками.

Об этом сообщает портал LiveScience.

Они начинают ходить, только что вылупившись, а «походка» детеныша ничем не отличается от ходьбы старших молодых особей.

Ученые из Атлантического университета Флориды опубликовали видео, в котором маленькая акула уверенно перебирает плавниками по стенкам аквариума.

«Во время отлива, когда риф обнажается, вы можете увидеть, как они ходят по нему», — говорит Марианна Портер, доцент университета.

Ученая занимается изучением передвижения рыб. Она выяснила, что эполетная акула способна пройти до 27 м в поисках оптимального места, чтобы переждать отлив.

Портер обращает внимание на то, что детеныш акулы в аквариуме был совсем юным — он только что вылупился из яйца и еще не обрел характерную для взрослой особи форму тела.

Как сообщал Курсор, ученые из Королевского университета в Белфасте решили отследить поведение четырех гигантских акул. Рыб снабдили датчиками, чтобы выяснить, где они проводят зимовку, отслеживать глубину, на которой они плавают, температуру воды и местонахождения.

Руководил исследованием Профессор биологии Пол Менсинк. Предполагалось, что акулы приплывают в прибережные воды Ирландии летом, так как там можно найти большое количество пищи. Зимой же они отправляются на юг, так как температура воды становится слишком низкой.

Также Курсор сообщал о том, что в американском штате Северная Каролина охотник за окаменелостями Джонатан Валентайн начал исследовать заливы и наткнулся на несколько зубов, которые принадлежали крупнейшей акуле — мегалодону.

Эксперт отметил, что эти заливы были когда-то глубоководными, поэтому там можно найти зубы мегалодонов, населявших нашу планету 3,6 млн лет назад. Ему удалось найти место, где самки этих крупных акул рожали детенышей.