В сети рассказали, является ли розовая соль более полезной, чем белая

Розовую соль называют гималайской, хотя к Гималаям она не имеет отношения, ведь шахта, где ее добывают, находится аж в 310 км от гор.

Многие люди, которые тщательно следят за своим здоровьем и пытаются избирательно подходить к продуктам, что потребляют в качестве пищи, думают, что розовая гималайская соль является более полезной, чем обычная бела пищевая соль. Однако так это или нет никто точно сказать не может.

Подробнее об этом информирует storinka.com.ua.

Прежде всего следует разобраться, что гималайская соль из себя представляет. Розовый цвет ей придают минералы, которые обогащают соль — это хром, железо, цинк, магний. Добывают в горах соленого хребта в отдаленном регионе Пенджаб в Пакистане, к югу от Исламабада. Гималайская розовая соль добывалась в течение сотен лет, по крайней мере с XIII века, и исторически использовалась для приготовления и консервирования пищи. В Европе она попала гораздо позже, а потому для представителей всего мира — это что-то необычное, а значит — более полезное и более качественней.

Примеси с соли добавляют ей необычный цвет — от нежного розового цвета до яркого розового. Гималайская соль, как и обычная поваренная, состоит в основном из хлорида натрия. Обычная поваренная соль содержит 581 мг натрия на 1/4 чайной ложки, а розовая гималайская соль – 388 миллиграммов. Это отличие связано с тем, что из-за толстого помола розовая соль менее плотная, чем столовая.

Многие эксперты уверены, что примеси хрома, железа, цинка и магния, которые присутствуют в гималайской соли, содержаться в минимальном количестве, которое не способно каким-то чудодейственным способом повлиять на здоровье. Единственное отличие — маркетинговый ход, на котором производители стараются больше заработать.

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