Хозяйкам рассказали, зачем класть соль в стиральную машину

Со временем стиральная машина начинает хуже выполнять свои функции, потому что из-за мыльных остатков покрывается грязью или плесенью, а это способствует развитию грибка. Соответственно вещи после стирки в такой машинке начинают плохо пахнуть. Но есть способ, который позволит избавиться от проблемы.

Об этом пишет Santeplus.

Хозяйкам рекомендуют в таких случаях использовать крупнозернистую соль, в ее составе есть минералы, которые помогают удалять отложения извести и накипи, скапливающиеся внутри барабана и на резиновых уплотнениях. А еще соль обладает дезинфицирующими свойствами, то есть не позволяет бактериям размножаться и убирает неприятный запах.

Эксперты говорят, что нужно просто насыпать внутрь барабана стакан крупной соли, запустить пустой цикл при 90°C (такая температура поможет быстрее избавиться от микробов). Затем проведите влажной тканью по внутренним стенкам барабана, когда цикл стирки завершится. Как вариант соль в барабан можно класть в мешочке.

Более того, стирка с солью возвращает цветным вещам яркость, а кухонные и банные полотенца делает более мягкими и приятными на ощупь.

«Курсор» писал ранее, что стиральная машина является универсальным техническим устройством, которое можно использовать для стирки самой разнообразной одежды. Однако есть некоторые категории вещей, которые категорически запрещено стирать в машине — ведь это может привести к тому, что они испортятся. Более того: это может стать причиной поломки устройства.