Ученые рассказали, какая соль наиболее полезна для организма

Рекомендуемая норма потребления любой соли – чайная ложка в день. Но, стоит учитывать, что большинство продуктов, которые мы потребляем, уже содержат соль в своем составе.

Соль часто называют «белой смертью», однако соль помогает пополнить запас натрия в организме. Недостаток этого микроэлемента грозит снижением артериального давления и нежелательными изменениями в гормональном фоне. То же самое касается и калия, который содержится в морской соли.

Об этом пишет «Сегодня».

Достаточное количество в организме этого элемента снижает риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Профессор Эндрю Менте из Университета имени Макмастера в Канаде говорил, что результаты исследования показывают, что умеренное употребление соли благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. А вот избыток и недостаток этого продукта являются опасными. Главный вред, связанный с потреблением соли, определяется чрезмерным количеством, в котором она используется людьми. Избыток соли в рационе приводит к проблемам в работе сердечно-сосудистой системы, отекам, язвенной болезни и остеопорозу.

Ученые определили, что морская и каменная соль лучше обычной поваренной, которая лишается многих ценных веществ в процессе обработки. Однако самой полезной для здоровья назвали розовую гималайскую соль.

Ее добывают в предгорьях Гималаев, а также в регионе Пенджаб (Пакистан). В состав розовой соли, помимо натрия, входят йод, железо, калий, кальций, магний. Она не подвергается промышленной обработке, поэтому является самой чистой. Потребление гималайской соли способствует активному выведению токсинов и снятию боли, улучшает естественные механизмы контроля уровня сахара в крови, добавили эксперты.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.

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