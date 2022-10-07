К концу века вымрет половина видов животных Африки — ученые

К 2050 году в мире существенно сократится биоразнообразие. Доклад с таким неутешительным прогнозом опубликовали эксперты подведомственной ООН Межправительственной платформы по биоразнообразию.

В своем исследовании ученые оценили угрозы экосистемам Европы, обеих Америк, Африки, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, главной из которых признали изменение климата.

Именно по этому причине к середине столетия в Юго-Восточной Азии исчезнет до 90% кораллов. Не спасет их даже замедление глобального потепления. Кроме того, если промышленный лов продолжится в таких же объемах, к 2048 году в регионе не останется рыбных ресурсов.

В то же время к началу следующего века в Африке могут исчезнуть более половины видов птиц и животных. Высыхания африканских озер приведет также к исчезновению многих видов растений. Не способствует ситуации и рост населения континента, которое, по прогнозам, к 2050 году увеличится вдвое –до 2,5 млрд. человек.

Что же касается Америки, то, если с момента ее открытия разнообразие видов в регионе сократилось на 31%, то через 30 лет эта цифра достигнет 40%. Это не обойдет стороной и коренные народы – более 60% языков и культур Америки грозит вымирание.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили удивительный факт о китах. Люди придумали все виды оборудования, чтобы помочь нам преодолеть сильное давление воды в глубинах океана. Тем не менее, млекопитающие, китообразные (дельфины, киты и морские свиньи), каким-то образом могут погружаться намного глубже и часами лежать без дыхания.

,Кроме этого в Австралии поймали устрашающую глубоководную акулу. Обитателя океанского дня подняли с глубины 650 метров, эксперты отметили, что подобные разновидности семейства акул редко попадаются на крючок.