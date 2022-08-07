В Швейцарии на леднике нашли обломки самолета, пропавшего полвека назад

В швейцарских Альпах в результате таяния льда были обнаружены обломки самолета, который в 1968 году потерпел крушение.

На Алечском леднике, расположенном на южном склоне Бернских Альп в Швейцарии, найдены обломки самолета, который разбился 54 года назад.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Обломки воздушного суда были обнаружены участниками экспедиции в районе авиакатастрофы. Расследование показало, что найденные части принадлежат самолету Piper Cherokee с регистрационным номером HB-OYL, который разбился 30 июля 1968 года. На борту судна находились три человека: учитель, главврач и его сын. После авиакатастрофы их тела были найдены.

Куски самолета появились на поверхности горного маршрута в результате таяния ледника. Теперь местные власти займутся их сбором.

«Курсор» писал ранее, что исследователи обеспокоены скоростью таяния ледников в Альпах. Согласно прогнозам, в 2022 году они могут потерять наибольшую массу льда примерно за 60 лет от начала ведения наблюдений за ними.

Еще мы писали, что небольшой кожаный башмак, стрелы и деревянная лопата были найдены в горах Йотунхеймен на юге Норвегии. Ботинок, датируемый примерно 1100 годом до нашей эры, является не только самой старой обувью в Норвегии, но и, вероятно, самым древним предметом одежды, найденным в Скандинавии.

Напомним, китайские ученые обнаружили в ледниках сотни видов неизвестных бактерий.