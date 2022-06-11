Ученые извлекли из норвежского ледника обувь 3000-летней давности

Небольшой кожаный башмак, стрелы и деревянная лопата были найдены в горах Йотунхеймен на юге Норвегии, вероятно, на месте охотничьего лагеря. Ботинок, датируемый примерно 1100 годом до нашей эры, является не только самой старой обувью в Норвегии, но и, вероятно, самым древним предметом одежды, найденным в Скандинавии.

Авторы доклада обеспокоены тем, что бесчисленное множество других артефактов будет потеряно из-за последствий изменения климата, прежде чем они будут найдены. Норвежское управление водных ресурсов и энергетики сообщает, что с 2006 года растаяло 364 квадратных километра ледяных полей. Если эти участки не будут восстановлены в ближайшее время, они могут деформироваться.

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