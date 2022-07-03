В США обнаружили редкую орхидею, которую 120 лет считали вымершей

Последний раз это растение было зафиксировано в Вермонте в 1902 году. Натуралисты давно искали в Вермонте маленькую скрученную погонию, но за 120 лет так ничего и не нашли.

В Вермонте, США, была обнаружена находящаяся под федеральной угрозой исчезновения маленькая соцветиевая погония (вид орхидей) спустя 120 лет после того, как это растение в последний раз видели в штате.

«Маленькая скрученная погония — один из самых редких видов орхидей, — говорит Аарон Маркус, помощник ботаника из Департамента рыбных ресурсов и дикой природы штата Вермонт, — редкость этого вида связана с грибками в его среде обитания».

Редкая орхидея была обнаружена бывшим управитель оранжереи, который разместил фотографии цветка на платформе для любителей природы, попросив помощи в идентификации растения. Затем представители Департамента рыбы и дикой природы штата Вермонт посетили это место и 25 мая подтвердили, что это действительно была маленькая соцветиевая понгония.

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