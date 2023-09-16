В США смелая кошка дала достойный отпор голодному койоту

Ведя бой, пушистая награждает его целым рядом ударов своими когтистыми лапами.

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, была замечена испуганная кошка, которая не только смогла дать отпор койоту, но и уйти невредимой от дикой собаки, ловко взобравшись на самый верх балки крыльца дома.

Этим невероятным видео в стиле экшен поделился житель Техаса Тони Грэй.

На видео, снятом камерой на крыльце дома мужчины в Серфсайде Бич, видно, как койот пытается наброситься на рыжего кота.

Потом видно, как кошка, не имеющая никакого отношения к Грею, храбро дает отпор зверю, цепляясь своими острыми когтями в морду койота, чтобы хоть как-то его деморализовать.

Кроме того, ведя бой с койотом, пушистая награждает его еще целым рядом ударов своими когтистыми лапами, нанося львиную долю их, находясь под шезлонгом. Но даже несмотря на это коварный койот все равно продолжает преследовать кошку.

В активной фазе схватки все, что смог сделать голодный койот – это схватить "добычу" за хвост. Но и после этого более мелкое создание не сдалось, а из последних сил совершило последний рывок, чтобы найти для себя уютное местечко, до которого, конечно же, собака добраться уже не смогла, оставшись в результате ни с чем.

“Койот на крыльце моего пляжного домика. Островная жизнь. Кто-то чуть не лишился кошки”, — написал Грей в описании к своему видеоролику.

Как информировал Курсор, если вы заметили, что кот на подоконнике начал «стрекотать» и вилять задней частью туловища, не волнуйтесь, с вашим питомцем все в порядке.

Такие странные звуки, напоминающие стрекотание, — просто проявление охотничьего инстинкта кота, когда он увлечен. Подобно охотнику, который использует специальные свистки для приманивания диких птиц, кот подзывает добычу, издавая звуки, чем-то напоминающие то ли стрекотание насекомых, то ли чириканье птиц.

Также Курсор сообщал, что кот, которого посадили на диету, придумал способ выпрашивать еду.

До этого мы сообщали, как правильно расшифровать мяуканье кота. Коты общаются с внешним миром путем мяуканья, урчания и даже рычания. Таким образом домашние любимцы контактируют с другими животными и людьми, а причины этому могут быть разные.