В Стоунхендже нашли уникальные артефакты

Древние инструменты со следами золота из 4000-летнего кургана недалеко от Стоунхенджа меняют наше представление о личности в древнем мире.

В древнем кургане возрастом 4000 лет, расположенном в районе Стоунхенджа, обнаружены два тела, а также тщательно продуманный «шаманский» костюм и каменные инструменты для обработки металла. Ученые недавно провели повторную оценку артефактов и обнаружили следы золота на поверхности инструментов. Теперь это открытие заставляет ученых пересмотреть свои взгляды на определенные вещи.

Исследователи, проводившие повторную оценку артефактов, задокументировали свои выводы в отчете, опубликованном в археологическом журнале Antiquity.

Курган, расположенный в деревне Аптон-Ловелл на юге Англии, был раскопан более 200 лет назад. До сих пор археологи «сосредоточились главным образом на проблеме идентичности». В современной западной системе принято приписывать древним людям простые, незамысловатые личности. Например, это может проявляться как характеристика человека просто как кузнеца, охотника или священника. Действительно, более ранние ученые, изучавшие курган Аптон-Ловелл, такие как британский археолог Стюарт Пиггот, поступали именно так.

В отчете исследователи объясняют, как Пиггот «утверждал, что этот человек был шаманом и влиятельным человеом. В результате захоронение часто называют курганом Аптона-Ловелла. Однако позже, анализируя каменные орудия из кургана, Пиггот описывает этого человека как мастера по металлу. Более поздний анализ инструментов показал более сложную, многогранную личность человека, который мог быть шаманом, ювелиром, мастером по металлу или совмещать все эти навыки.

«Человек, погребенный в Аптон-Ловелл, недалеко от Стоунхенджа, был высококвалифицированным мастером, который специализировался на изготовлении золотых изделий. Его церемониальный плащ, украшенный проткнутыми костями животных, также намекает на то, что он был духовным лидером и одним из немногих людей раннего бронзового века, которые понимали магию обработки металлов», — пояснила Лиза Браун, куратор Уилтширского музея.

Недавнее исследование укрепляет эту точку зрения, поскольку с помощью таких методов, как «анализ микроизноса», оно раскрывает больше информации о том, как использовались инструменты.

Инструменты использовались по-разному для работы с самыми разными материалами. Кроме того, исследование показало, что технические процессы, такие как работа с различными материалами, обслуживание инструментов и общее производство различных предметов, были чрезвычайно взаимосвязаны. Им требовался гораздо более широкий и более развитый набор навыков, чем имели простые древние люди.

«Погребальный инвентарь представляет собой интересный набор. Эти объекты менялись и перемещались, требуя модификации, ремонта и повторного использования», — говорят ученые.

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