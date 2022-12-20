В Тихом океане обнаружили новых дельфинов

Обыкновенный дельфин-афалина — одно из наиболее хорошо изученных морских млекопитающих в мире. Тем не менее в последние несколько десятилетий генетические исследования показали, что ученые, в конце концов, рассматривают не один вид, а различные линии, которые все еще находятся в процессе эволюции.

Об этом сообщает Science Alert.

Исследователи из Университета Майами разделили то, что исторически считалось одним видом дельфинов (Tursiops truncatus) в Тихом океане, на несколько отдельных подтипов.

В прибрежных водах восточной тропической части Тихого океана (ETP), между Нижней Калифорнией и Галапагосскими островами, у афалин черепа и тела заметно меньше, чем у берегов южной Калифорнии или Японии.

Ученые утверждают, что эти результаты являются достаточно убедительным доказательством того, что дельфинов ETP следует рассматривать как отдельный подвид.

«Особые условия окружающей среды на ETP могут быть движущей силой эволюционной дифференциации этих афалин. Учитывая эти результаты, мы здесь рекомендуем признать морских афалин ETP отдельным подвидом Tursiops truncatus nuuanu», — пишут авторы.

Афалины обитают в океанских водах по всему миру, но то, как эти млекопитающие адаптировались к определенным местам обитания на побережье, со временем привело к невероятному физиологическому и генетическому разнообразию.

Например, линия обыкновенных афалин, живущих дальше от берега, по-видимому, эволюционировала позже, чем их родственники, живущие ближе к берегу. Несмотря на то, что ученые подозревают, что существует много упущенных из виду подвидов, на сегодняшний день их идентифицировано очень мало.

На самом деле, черноморская афалина (T.ponticus) и афалина Лахилла (T.gephyreus), найденные у берегов Бразилии, — единственные два официально разделенных вида. В восточной части Тихого океана дельфины-афалины занимают особенно разнообразный водный ландшафт, и эти разные среды обитания могли привести к тому, что популяции дельфинов развивались в разных направлениях, отделяясь друг от друга физически и генетически.

Например, исследование генетики афалин в эстуариях Эквадора, проведенное в 2020 году, убедительно свидетельствует о том, что существуют другие забытые линии дельфинов, которые необходимо классифицировать отдельно.

Когда исследователи из Университета Майами проанализировали 135 черепов афалин, собранных со всего Тихого океана, они также заметили ветвь генеалогического древа дельфинов недалеко от Эквадора. Но этот был дальше от берега.

Сегодня общепризнано, что афалина в северной части Тихого океана с умеренным климатом и афалина у южного побережья Калифорнии представляют собой уникальный экотип, представляющий собой отдельную группу, сформированную местной экосистемой. Однако утверждения о том, что эти изменения представляют собой отдельные подвиды, остаются спорными.

Дельфинов, плывущих дальше на юг, в ETP, сравнительно не замечают. Поскольку эта популяция обитает в более глубоких водах, дальше от побережья Южной Америки, они почти не изучены, и степень их дифференциации в значительной степени неизвестна.

Основываясь на текущем анализе черепа, исследователи утверждают, что дельфины ETP на самом деле уникальны.

Это одни из самых маленьких афалин, когда-либо идентифицированных, наравне с другим возможным видом, называемым дельфином-афалиной Таманенд (T.erebennus), обитающим в западной части Северной Атлантики.

Небольшой размер черепа и тела, вероятно, обусловлен тем, что млекопитающие предпочитают есть и насколько теплой является их среда обитания.

Например, дельфины-афалины ETP питаются в основном кальмарами и мелкой рыбой, и хотя они живут вдали от берега и охотятся в более глубоких водах, океан, в котором они плавают, все же теплее, чем вдоль калифорнийского побережья, где текут холодные течения.

Небольшой размер корпуса прекрасно подходит для этой среды, так как позволяет более эффективно отводить тепло. Интересно, что исследователи из Майами также заметили некоторые тонкие морфологические различия у афалин, живущих у берегов Калифорнии. Те, кто плавал ближе к берегу в Калифорнийском заливе, выглядели немного иначе, чем те, кто жил дальше от берега.

Контраст был не таким резким, как у дельфинов ETP, но авторы говорят, что эти две популяции в Калифорнии, возможно, находятся на ранних стадиях разделения. Для подтверждения этих результатов необходимы дальнейшие генетические исследования, но, по всей вероятности, у обыкновенных афалин меньше общего, чем когда-то думали ученые.

«Наблюдения за афалинами также продолжаются к югу от ETP, в восточной части южной части Тихого океана (ESP), где были обнаружены дополнительные прибрежные и прибрежные экотипы», — пишут авторы.

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