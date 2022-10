В Великобритании на месте бывшего магазина нашли останки 240 взрослых и детей

Ученые провели археологические раскопки в Великобритании на месте экс-универмага, который закрыли в 2013 году.

Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе исследования эксперты нашли 240 взрослых и детей в древнем могильнике таинственного монастыря Святого Спасителя в Хаверфордвесте, Пембрукшир. Его основан доминиканский орден монахов примерно в 1256 году.

Впервые на этой территории заметили кости еще несколько месяцев назад строители, которые создавали фундамент для проекта реконструкции бывшего универмага, закрытого девять лет назад. Однако, раскопки провели лишь недавно и благодаря им нашли 600-летний средневековый мужской монастырь с читальными залами, конюшней и больницей.

Примерно 50% останков являются детскими, что указывает на высокие показатели смертности в те времена. Остальные люди возможные жертвы битвы, потому что у них были травмированы головы с ранами, характерными для стрел или мушкетных пуль.

Согласно одной из версий, это место является братской могилой после набега на город валлийского принца Оуайна Глиндура в начале XV века. Помимо человеческих останков, археологи нашли черепицу и другие предметы, которые передали в соседний заброшенный магазин, где занимаются их чисткой и сушкой.

По словам ученых, в Хаверфордуэсте мужской монастырь Доминиканского ордена существовал примерно три столетия. Доминиканцы, или черные монахи, имели планы, отличающиеся от большей части монашеских орденов, потому что они ходили среди населения и проповедовали, молились, обучали.

