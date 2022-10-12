Ученые, возможно, выяснили, почему Марс стал необитаемым

Новое исследование по моделированию климата предполагает, что древние микробы вызвали изменение климата на Марсе, которое сделало планету менее пригодной для жизни, что, возможно, в конечном итоге привело к их исчезновению.

Статья была опубликована в журнале Nature Astronomy.

Согласно исследованию, простые микробы, которые питаются водородом и выделяют метан, могли процветать на Марсе около 3,7 млрд лет назад, примерно в то же время, когда примитивная жизнь закрепилась в первобытных океанах Земли. Но в то время как на Земле появление простой жизни постепенно создало среду, благоприятную для более сложных форм жизни, на Марсе произошло прямо противоположное, по словам группы ученых во главе с астробиологом Борисом Сотреем из Institut de Biologie de l’Ecole Normale Supérieure (IBENS) в Париже.

Сотрей и его команда провели сложное компьютерное моделирование, в котором имитировалось взаимодействие того, что уже известно о древней атмосфере и литосфере Марса, с потребляющими водород микробами, подобными тем, которые существовали на древней Земле. Исследователи обнаружили, что в то время как на Земле метан, производимый этими микробами, постепенно нагревал планету, Марс вместо этого охлаждался, загоняя микробов во все более и более глубокие слои земной коры, чтобы выжить.

«В то время Марс был относительно влажным и относительно теплым, от минус 10 до 20 градусов по Цельсию. На его поверхности была жидкая вода в виде рек, озер и, возможно, океанов. Но его атмосфера сильно отличалась от земной», — сказал ученый.

Находясь дальше от Солнца, чем Земля, и, следовательно, естественно холоднее, Марс нуждался в этих парниковых газах для поддержания комфортной температуры для жизни. Но когда эти ранние микробы начали поглощать водород и производить метан (который на Земле действует как мощный парниковый газ), они фактически замедлили этот парниковый эффект потепления, постепенно делая древний Марс настолько холодным, что он стал негостеприимным.

По мере того как планета охлаждалась, все больше ее воды превращалось в лед, а температура поверхности опускалась ниже минус 60 градусов по Цельсию, заталкивая микробы все глубже и глубже в кору, где сохранялись более теплые условия. Хотя первоначально микробы, возможно, комфортно жили прямо под песчаной поверхностью Марса, в течение нескольких сотен миллионов лет они были вынуждены отступить на глубину более 1 км, как показало моделирование.

Сотрей и его команда определили три места, где следы этих древних микробов, скорее всего, сохранились ближе к поверхности. Эти места включают кратер Джезеро, где марсоход НАСА в настоящее время охотится за образцами горных пород, которые могут содержать следы этой древней жизни, и две низменные равнины: равнина Эллада в средних широтах южного полушария и равнина Исидис к северу от марсианской равнины.

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