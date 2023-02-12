В Великой пирамиде Чолулы сделали захватывающее открытие

Проводящие реставрационные работы археологи стали авторами нового открытия в Великой пирамиде Чолулы.

Об этом сообщили в Национальном институте антропологии и истории (INAH).

Великая пирамида Чолула, также известная как Тлачиуалтепетль (что означает «гора, сделанная вручную» на языке науатль), представляет собой археологический памятник и храмовый комплекс в Сан-Андрес-Чолула, муниципалитет Пуэбла в Мексике. Пирамида посвящена ацтекской/науаской версии божества с пернатым змеем, Кетцалькоатлю – важному богу в ацтекском пантеоне, который связан с ветром, Венерой, рассветом, торговцами, искусствами, ремеслами, знаниями и обучением.

Чолула – одна из крупнейших по объему пирамид в Америке, занимающая площадь 300 на 315 метров. Заселение церемониальной территории началось в период позднего формирования, а первый этап строительства пирамиды относится к терминальному периоду формирования. Великая пирамида была построена в четыре основных этапа строительства и по крайней мере девять дополнительных этапов незначительных модификаций.

Реставрационные работы под руководством археолога Каталины Кастилья Моралес и под контролем Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили на восточной стороне пирамиды глинобитное ядро, датируемое концом классического периода. Команда также обнаружила необычное скопление разбитой керамики, которая, как показал более тщательный анализ, была доиспанскими жаровнями. Неясно, выполняли ли жаровни ритуальную функцию или просто использовались для освещения пирамиды.

Что очевидно, так это то, что в пирамиде постоянно использовался огонь, на что указывают многочисленные отложения керамики, уложенные слоями после того, как их выбросили. В ходе раскопок также была обнаружена 30-сантиметровая цилиндрическая скульптура из белого камня, изображающая ацтекского бога Тлалока, верховного бога дождя, земного плодородия и воды, с его «выпученными глазами» и клыками. В рамках реставрационных работ команда провела археологические изыскания на поверхности, а также исследования подземного уровня и расчистку 24 тоннелей под пирамидой.

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