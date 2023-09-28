Ведущий онколог из США заявил о существовании загробной жизни

Во время исследований он изучил более 5 тысяч случаев околосмертного опыта и они имеют определенные закономерности.

Американский врач-онколог Джеффри Лонг, который основал Фонд исследования околосмертного опыта в 1998 году, утверждает, что загробная жизнь на самом деле существует.

Об это он рассказал в своем эссе для Insider.

Изучению этой темы он посвятил большую часть своей карьеры, врач детально анализировал истории пациентов, которые пережили околосмертный опыт. На первый взгляд он может казаться банальным - яркий свет, туннель, близкие, но за 25 лет изучения Джеффри Лонг пришел к выводу, что эти описания являются правдивыми, поэтому и стали культовыми стереотипами.

По его словам, в описанных пациентами случаях он выявил определенные закономерности. Меньше половины людей сообщали, что испытали опыт выхода из собственного тела. То есть, они "видели, как летают над ним и слышали, что происходило вокруг".

Он рассказал одну историю, которая случилась с женщиной, потерявшей сознание во время езды на лошади. Оказалось, что ее сознание перенеслось вместе с животным обратно в сарай. Пострадавшая подробно описала то, что там происходило, хотя ее тела там не было.

Другие люди, в том числе и дети, говорили о туннеле с ярким светом, некоторые заявляли, что за мгновение перед глазами у них "проскочила вся их жизнь". Доктор Джеффри Лонг считает, что это не просто клише, которые можно встретить в фильмах, но ему еще предстоит найти этому всему научное обьяснение.

"Курсор" писал ранее, что по словам ученых, им удалось найти душу человека. Правда, объяснить, где именно и как она "обитает" довольно проблематично.