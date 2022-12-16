Вес не изменяется, несмотря на все диеты — виноваты бактерии

Исследователи обнаружили, что бактерии увеличиваются в кишечнике животных после окончания голодания, а это приводит к поглощению большого количества жира.

У некоторых людей все диеты и ограничения могут не давать никакого эффекта, ученые попытались определить причину такой особенности организма.

Об этом сообщает Science Alert.

Yовое исследование ученых Шанхайского института питания и Китайской академии наук показало, что в этом виноваты бактерии, ответственные за изменение метаболизма.

В испытаниях, проводившихся на мышах, которым давали 10 различных протоколов диеты, специалисты выяснили, что бактерии Lactobacillus и их метаболиты увеличиваются в кишечнике животных после окончания голодания. Исследователи обнаружили, что это изменение микробиома помогает тканям кишечника поглощать больше жира.

Такой же процесс происходит в кишечнике человека, и периоды прерывистого голодания или контроля потребления калорий побуждают кишечник увеличивать его способность извлекать жир из нашего рациона, повышая вероятность восстановления веса.

«Восстановление веса после диеты по-прежнему является большой проблемой, и основные механизмы остаются в значительной степени неуловимыми», — выяснили ученые.

Также исследователи определили потенциальный способ остановить возвращение веса после диеты: они кормили мышей разнообразными диетами с разным уровнем белка, обнаружив, что диета с высоким содержанием белка ограничивала рост Lactobacillus, тем самым ограничивая количество накопленного жира.

Их выводы заключаются в том, что продукты с высоким содержанием белка также могут помочь снизить вес у людей после диеты, но чтобы знать наверняка, потребуются дополнительные исследования бактерий в организме человека.

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