Вес не изменяется, несмотря на все диеты — виноваты бактерии

У некоторых людей все диеты и ограничения могут не давать никакого эффекта, ученые попытались определить причину такой особенности организма.
Об этом сообщает Science Alert.
Yовое исследование ученых Шанхайского института питания и Китайской академии наук показало, что в этом виноваты бактерии, ответственные за изменение метаболизма.
В испытаниях, проводившихся на мышах, которым давали 10 различных протоколов диеты, специалисты выяснили, что бактерии Lactobacillus и их метаболиты увеличиваются в кишечнике животных после окончания голодания. Исследователи обнаружили, что это изменение микробиома помогает тканям кишечника поглощать больше жира.
Такой же процесс происходит в кишечнике человека, и периоды прерывистого голодания или контроля потребления калорий побуждают кишечник увеличивать его способность извлекать жир из нашего рациона, повышая вероятность восстановления веса.
«Восстановление веса после диеты по-прежнему является большой проблемой, и основные механизмы остаются в значительной степени неуловимыми», — выяснили ученые.
Также исследователи определили потенциальный способ остановить возвращение веса после диеты: они кормили мышей разнообразными диетами с разным уровнем белка, обнаружив, что диета с высоким содержанием белка ограничивала рост Lactobacillus, тем самым ограничивая количество накопленного жира.
Их выводы заключаются в том, что продукты с высоким содержанием белка также могут помочь снизить вес у людей после диеты, но чтобы знать наверняка, потребуются дополнительные исследования бактерий в организме человека.
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