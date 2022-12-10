Ветеринары рассказали, почему коты любят валерьянку и кошачью мяту

В игрушках для пушистых любимцев часто встречвется кошачья мята. Специалисты пояснили, почему наши коты и кошки так ее любят, а также дали рекомендации, как ее правильно использовать.

Об этом информирует Unian.

Игрушки с этим средством внутри могут заставить вашего питомца стать игривым и веселым, или наоборот, успокоить его до полного расслабления. Кошачья мята (Nepeta cataria) принадлежит к семейству губоцветных, как и розмарин, орегано или базилик. Стебли и цветки растения выделяет ароматическое масло, содержащее непеталактон, на которое и реагирует кошка.

Интересно, что, помимо привлечения кошек, кошачья мята является эффективным средством от комаров.

В аптеках мяту можно купить в нескольких различных формах: тюбики, спрей, масло. Некоторые животные реагируют на ее резкий запах, становясь агрессивными, возбужденными, игривыми, а некоторые — наоборот, становятся расслабленными и спокойными. Но эффект от 10 до 30 минут. Некоторые хозяева кошек описывают реакцию своих питомцев на мяту как «опьянение».

Если кошачья мята оказывает успокаивающее действие на вашего домашнего любимца, вы можете смело применять ее в как успокоительное средства во время поездки или при встрече с новым членом семьи.

Для тех животных, которых кошачья мята вводит в агрессивное состояние, можно отдавать предпочтение валерьянке. Однако с ней важно быть предельно осторожным, поскольку валерьянка становится настоящим «наркотиком» для котов. Это связано с тем, что запах валерьяны может напоминать кошкам феромоны, которые вырабатываются противоположным полом.

Но если проконсультироваться с ветеринаром и выбрать правильную дозировку, то ваш любимец расслабится и спокойно уснет на некоторое время, что может очень пригодиться в поездках.

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