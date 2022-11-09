Ветеринары шокированы: обнаружен котенок без половых признаков

В благотворительной организации для животных оказался котенок, который не является ни самкой, ни самцом. Такое случается в мире очень редко.

Британские ветеринары столкнулись с крайне редким явлением. Оно называется агенезия — неспособность органа развиваться.

Во время обследования котенка оказалось, что у него нет признаков самца или самки, пишет издание Daily Mail.

Серо-белый котенок по имени Хоуп (с англ. — Надежда) попал к ветеринарам в благотворительную организацию для животных.

У семьи, где он появился, не было возможности заниматься животным, поэтому его отдали в благотворительное общество. Сначала там решили, что котенок женского пола.

Однако проведенное обследование выяснило, что у животного не обнаружено наружных половых органов. Возраст котенка составлял на тот момент 15 недель.

Старший полевой ветеринар Фиона Брокбэнк записала в диагнозе, что это случай агенезии – неспособности органа развиваться.

Никто из ее коллег такого раньше не видел. Явление считается достаточно редким. По информации ветеринаров благотворительного общества у этой болезни даже нет общепринятого научного термина.

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