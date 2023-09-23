Визажисты рассказали, какие тональные крема ни в коем случае не стоит наносить людям старше 40 лет

Названа лучшая альтернатива.

Использование тонального крема в качестве косметического инструмента может изменить правила игры в плане сохранения молодости с возрастом. Однако не все тональные средства подходят тем, кто старше 40 лет, поскольку некоторые из них могут скорее подчеркнуть признаки старения, чем усилить их.

Чтобы помочь вам сориентироваться в этом вопросе, SheFinds проконсультировались с профессиональными визажистами и дерматологами, чтобы узнать, какие типы тональных средств следует избегать.

1. Пудра. Пудра может оседать на тонких линиях, делая их более выраженными и подчеркивая морщины. Она имеет тенденцию еще больше высушивать кожу, создавая рыхлый и пятнистый вид.

2. Матовая основа. Матовая основа может слишком сушить зрелую кожу, застревать на тонких линиях и морщинках и в конечном итоге старить ваш внешний вид. Сосредоточьтесь на увлажняющих основах, чтобы сохранить сияние молодости.

3. Тональный тональный крем. Хотя сатиновый финиш может выглядеть естественным, он все же может сделать кожу слегка тусклой. Выбирайте увлажняющую или влажную основу для более гладкого и молодого вида.

4. Тональный крем на спиртовой основе. Ингредиенты имеют значение, поэтому следует избегать тональных средств на спиртовой основе, особенно для сухой и стареющей кожи. Алкоголь может подчеркнуть тонкие линии и морщины и вызвать раздражение кожи.

Вместо этого эксперты рекомендуют увлажняющие жидкие основы для более гладкого и сияющего вида. Ищите продукты с пометкой «увлажняющие» и проверяйте списки ингредиентов, чтобы убедиться, что они не содержат алкоголя. Когда погода становится холоднее, увлажняющий макияж может существенно повлиять на поддержание здоровья и сияния кожи.

Курсор писал, что ученые назвали продукты, от которых стареет кожа.