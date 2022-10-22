Во время лечения депрессии у человека меняется структура мозга

Через шесть недель лечения от депрессии между нейронами мозга у пациентов появилось большее количество связей, чем до лечения.

Наибольшей загадкой для ученых остается человеческий мозг. Хотя с каждым исследованием нейробиологи все больше узнают о том, как устроен и как работает наш мозг, но лишь недавно выяснился тот факт, что структура мозга человека не постоянна.

Согласно исследованиям Джонатана Реппла и группы ученых из Университета Мюнстера в Германии, лечение депрессии способно увеличивать связность человеческого мозга, сообщает SciTechDaily.

В результате исследований ученые обнаружили, что стационарное лечение депрессии способно привести к увеличению связности мозга. И для этого достаточно сравнительно короткого отрезка времени в 6 недель.

150 пациентов приняли участие в эксперименте, у 109 из них были симптомы депрессий, а 55 были совершенно здоровы. Вначале ученые отсканировали мозг участников с депрессией, а после лечения сделали контрольное сканирование. Прчем лечение применялось разными методами — психологическое или медикаментозное.

Выяснилось, что лечение изменило структуру мозга: в нем стало больше устойчивых связей, чем до лечения.

Ученые сделали выводы, что это исследование может существенно продвинуть нейробиологов в понимании механизма работы человеческого мозга — оказывается, он обладает большей гибкостью и адаптивностью в течение всей жизни, чем предполагали ученые.

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