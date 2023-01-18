Во время строительства метро в Греции обнаружен древний город

Археологи уже заявили, что находки на месте станции метро необычны и имеют большое историческое значение.

Во время строительства станции метро в греческих Салониках были обнаружены поразительные находки.

Об этом сообщает Аrkeonews.

Город Салоники является вторым по величине в Греции, и компания Attiko Metro SA проводила строительные работы, когда неожиданно наткнулась на древний город площадью 20 тысяч квадратных метров.

Археологи уже заявили, что находки там крайне необычны и имеют большое историческое значение.

Возраст древнего города датируется IV веком до нашей эры. Там была процветающая экономика и устоявшиеся социально-политические структуры. Считается, что вторая половина четвертого века стала периодом ее наибольшего развития города, но позже на этом месте Кассандр основал город Салоники, который был заброшен в 315 г. до нашей эры.

Раскопки на месте строительства метро, начатые еще в 2012 году до сих пор продолжаются. Например, в 2018 году была обнаружена статуя Афродиты, а рядом обнаружен целый фонтанный комплекс.

Еще археологи, проводившие раскопки в этом районе, были удивлены хорошо сохранившимися мозаиками IV века. Они могли быть ранее частью комплекса общественных зданий или могли украшать полы городской виллы.

Глубина археологических слоев колебалась от 0,5 до 7,0 метров, но некоторые гидротехнические сооружения, колодцы, водоводы, резервуары и акведуки были обнаружены и на гораздо более глубоких уровнях. Под научным контролем служб Министерства внутренних дел все древности были тщательно задокументированы и зарегистрированы с использованием современных технических средств.

Более 300 тысяч артефактов, большинство из которых относятся к 4 веку до нашей эры, были раскопаны на 6 из 12 строящихся станций. В этом году древние артефакты, обнаруженные при строительстве метро, ​​будут выставлены на шести станциях и в двух новых музеях.

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