Врач-диетолог перечислила продукты, которые помогут от изжоги

Рацион при изжоге должен состоять из легких блюд.

Изжога, которая, как правило, возникает после приема пищи, довольно распространенное состояние, вызывающее дискомфорт в области живота. Но не спешите бежать за таблетками, ведь есть ряд продуктов, которые помогут избавить от проблемы.

Об этом на своей странице в Telegram рассказала врач-диетолог Мария Вороненко.

По словам специалиста, при частой возникновении изжоги в рацион необходимо ввести некоторые фрукты, например, банан или дыню, а также каши из овса и риса, кисломолочную продукцию, хлеб грубого помола с цельными зернами, петрушку и картофель (пюре).

Вместе с этим, нельзя пить кофе и кислые соки на голодный желудок. После пробуждения желательно выпить стакан обычной воды, а через полчаса съесть тарелку овсянки с кусочками банана. А вот апельсины или яблоки следует отложить на полдник.

"Курсор" писал ранее, что люди, страдающие кислотным рефлюксом жалуются на чувство жжения в груди и горле, часто сопровождающееся отрыжкой, вздутием живота, икотой, ощущением или недомоганием. Британский врач Дебора Ли рассказала, как избавиться от этого состояния.

Еще мы писали, что врач-гастроэнтеролог Александр Андреев пояснил, почему распространенный метод лечить изжогу молоком или содой нужно срочно убрать из своего арсенала.