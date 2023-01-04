Как избавиться от изжоги: врач дал важные советы

Изжога, связанная с кислотным рефлюксом, поражает до 25 процентов взрослого населения.

Люди, страдающие кислотным рефлюксом жалуются на чувство жжения в груди и горле, часто сопровождающееся отрыжкой, вздутием живота, икотой, ощущением или недомоганием. Британский врач Дебора Ли рассказала, как избавиться от этого состояния.

Об этом пишет Express.co.uk.

По ее словам, лучший способ избавиться от кислотного рефлюкса — это понять, какой образ жизни в первую очередь вызывает симптомы, и избегать их. Доктор Ли объяснила, что кислотный рефлюкс — это, по сути, просто поступление кислоты из желудка в горло.

После еды и питья еда и питье проходят по пищеводу (горлу) в желудок. Несколько часов спустя содержимое вашего желудка проходит через кишечник. Это односторонняя система. Однако кислотный рефлюкс возникает, когда кислое содержимое желудка проходит неправильным путем, обратно в нижний конец пищевода, пояснила врач.

Если у вас рефлюкс, это означает, что ваш сфинктер не выполняет свою работу должным образом.

Доктор Ли предложила три причины, по которым ваш организм не работает так, как должен. Среди них:

Вы съели слишком много — ваш желудок настолько раздут, что сфинктер остается открытым.

Он раздражается, например, из-за алкоголя, курения или острой пищи.

У вас избыточный вес или ожирение, поскольку это оказывает слишком большое давление на сфинктер.

Кислотного рефлюкса в большинстве случаев можно избежать. Доктор Ли советует вам «начать с поиска основной причины и исправить положение».

Если приступ кислотного рефлюкса мягкий и длится недолго, можно лечить его самостоятельно, изменив образ жизни. Прежде всего, вы должны питаться полезными продуктами и есть меньшими порциями. Вам также следует избегать обильных приемов пищи в течение трех часов перед сном и питья жидкости в течение двух часов перед сном.

Врач советует соблюдать диету с низким содержанием жиров, избегать жареной пищи, выпечки и шоколада, а также острой пищи. Вместо этого ешьте много продуктов с высоким содержанием белка и клетчатки. Важно сократить употребление кофе и алкоголя.

Если вы испытываете кислотный рефлюкс по ночам, доктор Ли советует поднять изголовье кровати на 10-20 см.

Если у вас избыточный вес или ожирение, вы можете попытаться похудеть, чтобы избавиться от кислотного рефлюкса.

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