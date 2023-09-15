Врач-диетолог рассказала, кому может навредить употребление меда

Этот продукт имеет очень высокий гликемический индекс (ГИ).

Мед - вкусный, полезный и популярный продукт, особенно в Рош ха-Шана, ведь является обязательным атрибутом праздничной трапезы. Однако, как говорит врач-диетолог Ольга Деккер, это лакомство может в определенных случаях навредить здоровью.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Специалист отметила, что у продукта высокий гликемический индекс (ГИ), поэтому в больших количествах он может повысить уровень сахара в крови, а это негативно отразится на работе поджелудочной железы. В сутки не желательно употреблять более трех столовых ложек меда.

Также Ольга Деккер отметила, что лакомство не следует заменять сахаром во время процесса похудения, потому что от него также можно набрать вес. Продукт, если им злоупотреблять, повышает глюкозу в крови, заставляя поджелудочную железу вырабатывать большое количество инсулина, а это мешает эффективнее сбрасывать лишние килограммы.

Более того, в 100 граммах меда содержится около 304 калорий, а в одной столовой ложке - 64 калории. Детям менее года, как говорит специалист, мед абсолютно противопоказан.

"Курсор" писал ранее, что почти все питательные вещества, полезные для кожи и волос, сосредоточены в меде. На самом деле, согласно исследованию, опубликованному Национальной медицинской библиотекой США, у меда много преимуществ. Он содержит белки, аминокислоты, витамины, минералы, ферменты и обладает антибактериальными свойствами.

Еще мы писали, что медики ответили, становится ли мед опасным, если его нагреть.