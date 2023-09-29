Врач назвал фактор, который ухудшает течение всех болезней

Ученые и медики предупредили, что повышенный уровень сахара в крови способен ухудшать ход любой болезни и замедлять процесс выздоровления.

Об этом рассказал нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram.

По его словам, сахар ухудшает ход болезней у всех без исключения пациентов. Одно из последних исследований рассматривало влияние нестабильных уровней глюкозы на тяжелое течение COVID-19. Ученые провели обширный анализ данных и обнаружили, что более высокие уровни глюкозы сопровождаются более серьезными проявлениями вирусной инфекции у пациентов", - отмечает специалист.

По мнению Голобородько, повышенное содержание глюкозы в крови может подорвать первоначальный уровень иммунной защиты в легких и создать идеальные условия для проникновения вируса.

Повышенный уровень сахара также может увеличивать риск осложнений, включая усиление воспалительных процессов и увеличение свертываемости крови, не только в период заболевания, но и в обычное время. Кроме того, субклинические изменения в обмене глюкозы могут стать одной из причин, по которой даже молодые и в целом здоровые люди могут развивать тяжелые формы болезней.

Нутрициолог рекомендует проводить хотя бы раз в год мониторинг уровня глюкозы с помощью специальных сенсоров. При обнаружении всплесков и высоких значений глюкозы в течение двух часов после приема пищи следует предпринимать меры, и ключевым фактором будет контроль углеводов, особенно рефинированных.

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